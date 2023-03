Ha segnato 17 gol in 35 partite in stagione con la maglia dell' Inter in tutte le competizioni, nove dei quali realizzati nel 2023 da campione del mondo con la sua Argentina. Lautaro Martinez sta vivendo probabilmente il suo momento migliore in nerazzurro, come ha sottolineato lo stesso attaccante in un'intervista a TycSports. "Il lavoro paga sempre - ha esordito il 'Toro' -. Indossare la fascia di capitano di questa grande squadra è un orgoglio e una soddisfazione . Sono a Milano da 5 anni: questo è uno dei miei migliori momenti da quando gioco nell'Inter. Ho segnato tanti gol, sto giocando quasi tutte le partite con continuità e questo è sicuramente importante per me e per il club".

"Sono arrivato al Mondiale da infortunato"

Lautaro è poi tornato sulla trionfale avventura dell'Albiceleste in Qatar, anche se a livello personale il suo Mondiale non è stato entusiasmante. Tutta colpa di un problema fisico pregresso. "Sono arrivato infortunato per via di un problema alla caviglia rimediato nel match di Champions contro il Viktoria Plzen - ha spiegato il centravanti di Bahia Blanca -. Non potevo lasciare la squadra, anche perché Correa e Lukaku erano out e non stavamo andando bene in campionato, avevamo perso diversi punti. Ho fatto le infiltrazioni e ho giocato sul dolore". Partito come titolare ha perso il posto, ceduto in corsa al bomber del City Julian Alvarez. Ma ha saputo comunque essere importante per l'Argentina, come in occasione del rigore decisivo contro l'Olanda di Dumfries e De Vrij, che ha portato la squadra di Scaloni in semifinale.