L'Indagine della procura parte da alcuni video apparsi sui social e si aggiunge a quella chiesta dal giudice sportivo per cori contro Osimhen durante Napoli-Lazio.

La Procura della Figc ha aperto un'indagine su cori di matrice antisemita da parte di tifosi della Lazio allo stadio Maradona, a margine di Napoli-Lazio di venerdì scorso. I cori sarebbero stati intonati, fuori dagli spalti, da un centinaio di tifosi della Lazio, come emerge da alcuni video pubblicati sui social. L'indagine si aggiunge a quella richiesta ieri dal giudice sportivo della serie A sui cori contro Osimhen (il giudice Gerardo mastrandrea aveva già inflitto 15 mila euro di multa alla Lazio per il lancio di due petardi dal settore ospiti del Maradona e per aver "intonato cori beceri" all'indirizzo dei sostenitori dei Napoli).