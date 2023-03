Aspettando il ritorno degli ottavi di Champions League, martedì a Oporto, l'Inter apre la 26^ giornata di Serie A al Picco contro lo Spezia. Nuove indicazioni per Simone Inzaghi sono arrivate dopo l'allenamento alla Pinetina: la certezza è legata a Federico Dimarco, recuperato e a disposizione per la trasferta in Liguria. Dopo aver saltato Bologna e Lecce, quindi, l’esterno sinistro sarà regolarmente convocato a differenza di Joaquin Correa e Milan Skriniar. Il Tucu si è allenato in gruppo per tutta la seduta, ma resterà a Milano in questi giorni per migliorare la sua condizione verso il Porto. È invece più indietro il difensore slovacco, che non si è ancora aggregato al lavoro coi compagni e resta indisponibile per Inzaghi.