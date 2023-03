Napoli-Atalanta, le probabili formazioni

Spalletti non cambia e conferma la squadra vista contro la Lazio, eccezion fatta per l'attacco dove ci sarà Politano al posto di Lozano. Due dubbi per Gasperini che ritrova Scalvini e pensa a Zapata al fianco di Lookman. Le probabili di Napoli-Atalanta, in programma sabato alle 18 allo stadio "Maradona"