Le probabili formazioni della 26^ giornata

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Napoli con Politano nel tridente, Atalanta che recupera pezzi e rilancia Duvan Zapata. Inter con qualche dubbio da risolvere. Nel Milan si candida (anche) Ibra. Allegri invece è pronto per un mega turnover in tutti i reparti visti gli acciacchi e le indisponibilità post Europa League

Dopo le emozioni europee di metà settimana torna di scena la Serie A con una zona Champions bella trafficata. Il Napoli capolista, reduce dalla prima sconfitta interna, ospita al Maradona l’Atalanta in quello che è il match clou di questo turno di campionato. Tra possibili assenze e probabili rientri sono tante le notizie da dare. Tifosi e fantallenatori sono in attesa di aggiornamenti

Chiamiamo quindi in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. I nostri “agenti segreti” sono già al lavoro e hanno già popolato la nostra chat delle probabili formazioni. In alcuni casi va ancora monitorata la stanchezza dopo gli impegni europei e in più di un caso c’è l’idea di un mini turnover viste le gare non impossibili delle squadre di alta classifica. Eccoci quindi pronti per il nostro consueto giro dai ritiri