Dove vedere Spezia-Inter

I numeri di Spezia e Inter

L’Inter è rimasta imbattuta nei cinque precedenti di Serie A contro lo Spezia, grazie a quattro successi e un pareggio; i nerazzurri hanno segnato complessivamente 11 reti contro i liguri, a fronte di solo tre gol subiti. La sfida al Picco tra Spezia e Inter in Serie A non si è mai giocata nel fine settimana: il primo incrocio è stato un pareggio 1-1 mercoledì 21 aprile 2021, seguito da un successo nerazzurro per 3-1 venerdì 15 aprile 2022. L’Inter non ha trovato il successo in ben cinque delle ultime sei trasferte contro avversarie liguri in Serie A (4 pareggi, una sconfitta), dopo che aveva vinto tutte le sei precedenti. Lo Spezia è l’unica squadra che non ha segnato neanche una rete con giocatori subentrati nei cinque grandi campionati europei 2022/23; dall’altra parte, l’Inter conta sette gol con calciatori entrati a gara in corso in questa Serie A, meno solo di Napoli (12), Fiorentina (11) e Udinese (otto). Nessuna squadra ha tentato più conclusioni di testa rispetto all’Inter in questa Serie A (81), mentre lo Spezia è la formazione che ha subito più tiri con questo fondamentale (64). La curiosità: Lautaro Martínez è stato coinvolto in sei gol contro lo Spezia (tre reti e tre assist), più che ad ogni altra avversaria attualmente nella competizione; infatti, in generale, ha partecipato attivamente a più marcature solo contro il Cagliari (nove: otto reti e un assist).