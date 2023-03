Sarri: "L'assenza di Ciro pesa, segniamo poco"

L'allenatore della Lazio commenta il pari di Bologna: "Abbiamo fatto una gara buona per 80 metri, non creiamo poco ma concretiziamo poco". L'assenza di Immobile pesa: "Lo scorso anno a questo punto aveva fatto una ventina di gol, saremmo in media". Sull'assenza di Mourinho nel derby: "A me dispiace, lo vedo sempre volentieri e fa parte dello spettacolo"

Maurizio Sarri è soddisfatto per la prestazione dei suoi al Dall'Ara eccetto che per la fase di finalizzazione: "Abbiamo fatto una partita seria, giocando un buon calcio per 80 metri - spiega - C'è mancato qualcosa davanti ma giocare qui non è semplice, la prestazione è stata di buon livello". L'assenza di Immobile pesa: "L'anno scorso Immobile era a 19/20 gol, se avesse giocato con continuità probabilmente saremmo in media. Non stiamo creando poco, concretizziamo poco. In alcune occasioni non siamo andati al tiro ed è una bestemmia". Questa Lazio ha ancora margini di miglioramento per raggiungere la perfezione che chiede il suo allenatore: "Mi auguro che manchi sempre per questo, è la benzina per il nostro lavoro e le nostre motivazioni. Uno che fa l'allenatore deve avere delle motivazioni feroci, se l'obiettivo è irraggiungibile per me è meglio. La perfezione è un'utopia".