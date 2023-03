Dove vedere Napoli-Atalanta in tv

I numeri di Napoli e Atalanta

Sono 103 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 46 le vittorie del Napoli, 28 i pareggi e 29 le gare vinte dall'Atalanta. Ma solo una delle ultime 15 gare tra Napoli e Atalanta è terminata in parità (2-2 il 30 ottobre 2019), completano questo parziale otto successi per i partenopei, sei per i nerazzurri. L'Atalanta ha però trovato la rete in tutte le ultime nove partite di campionato contro il Napoli: è la serie più lunga di gare consecutive a segno dei bergamaschi contro i partenopei in Serie A ed è anche la sua striscia in corso più lunga di incontri di fila in gol contro una singola avversaria nel torneo, insieme alla Juventus (sempre nove). Il Napoli ha vinto solo una delle ultime quattro gare casalinghe contro l’Atalanta (1 pareggio, 2 sconfitte) e, dopo il ko del 4 dicembre 2021 per 2-3, potrebbe perdere due partite interne di fila contro la Dea per la seconda volta nel torneo, dopo il 1997. Il Napoli è la squadra che ha segnato più gol sugli sviluppi di calcio d’angolo (13) nei cinque grandi campionati europei 2022/23; dall’altra parte, tra le formazioni attualmente nelle prime sei posizioni in classifica in Serie A, nessuna ne ha subiti più dell’Atalanta su sviluppi di corner (cinque, come il Milan). La curiosità: Jérémie Boga è il giocatore che ha servito più assist in Serie A nel 2023: cinque, nessuno dei quali tuttavia nelle sei gare più recenti, subito dietro c'è Khvicha Kvaratskhelia (quattro).