Le partite di Serie A oggi

serie a

Lesione al bicipite femorale per Messias che rischia fino a un mese di stop. Assenze importanti anche per la Roma che perde Pellegrini e Belotti. Nulla di grave invece per Di Maria e Chiesa. Audero si ferma per una sublussazione della spalla destra accusata in allenamento. Il Napoli senza Lozano per la sfida all'Atalanta. Sei gli squalificati: Mario Rui del Napoli, Kean della Juventus, Marchetti e Reca (Spezia), Cristante (Roma), e Marusic (Lazio)