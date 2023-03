L'allenatore bianconero dopo il 4-2 alla Samp: "Sul pari abbiamo peccato di inesperienza. Pogba out fino alla sosta, per Bremer un fastidio ma non è a rischio". Su Vlahovic: "Deve stare più sereno"

Partita pazza, la Juve vince 4-2 contro la Samp. Allegri analizza il momento di difficoltà con due gol subiti in appena 72 secondi: "Il 2-2? Sono cose che capitano, abbiamo peccato di inesperienza. Dopo il raddoppio bastava far passare dieci minuti e giocare negli spazi - ha detto a Sky Sport -. Abbiamo preso una ripartenza e non abbiamo fatto fallo. In quei momenti serve stare più attenti, sono delicati. Bisognava andare a fine primo tempo sul doppio vantaggio".