Dove vedere Lecce-Torino in tv

La partita tra Lecce e Torino si gioca oggi domenica 12 marzo alle 12.30 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I numeri di Lecce e Torino

Sono 17 i precedenti in Serie A tra le due squadre: 5 le vittorie del Lecce, 6 i pareggi e altrettante le gare vinte dal Torino. Dopo il successo per 1-0 nella gara d’andata, il Torino potrebbe vincere entrambe le partite stagionali contro il Lecce in Serie A per la seconda volta nella competizione, dopo il 1993/94. Il Lecce è andato a segno in tutte le otto partite giocate nel girone di ritorno di Serie A contro il Torino, realizzando 16 gol, esattamente due di media a incontro. Il Torino ha vinto solo una trasferta delle otto giocate contro il Lecce (4 pareggi, 3 sconfitte): 2-1 il 2 aprile 1994, con le reti di Giorgio Venturin e Andrea Silenzi (Paolo Baldieri per i pugliesi). La curiosità: Morten Hjulmand è il centrocampista che ha effettuato più intercetti in questa Serie A (51), statistica in cui è secondo solo a Birama Touré dell’Auxerre (53) tra i pari ruolo dei cinque grandi campionati europei in corso.