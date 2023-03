Dopo il passaggio ai quarti di finale in Champions, Pioli torna a concentrarsi sul campionato, con l'impegno di lunedì sera contro la Salernitana: "Gioca il miglior Milan: dobbiamo arrivare tra le prime 4 per rivivere le emozioni che stiamo vivendo in Champions. Ibra non parte ancora titolare, ma presto lo sarà. Abbiamo lavorato tanto mentre fuori ci facevano i processi, e ora i risultati si vedono. Sorteggio Champions? Nessuno sarà felice di affrontarci"

"C'è la consapevolezza che dobbiamo ributtarci in campionato con attenzione perché dobbiamo arrivare ai primi 4 posti se vogliamo rivivere le grandi emozioni che abbiamo vissuto in Champions", dice l'allenatore del Milan in conferenza stampa. "La squadra sta bene mentalmente, fisicamente e tatticamente. Mercoledì abbiamo fatto un passo importante per la nostra fiducia e crescita. Abbiamo lavorato tanto quando fuori da qui c'erano tanti processi su di noi , e ora stiamo portando a casa i risultati".

Ibra titolare? Non ancora

approfondimento

Corsa Champions ed Europa League: il calendario

Sulla formazione che affronterà la Salernitana, quindi, zero dubbi: "Domani giocherà il miglior Milan possibile perché è una partita molto imprtante. Nello sport quello che si è fatto fino a ieri non conta più niente. Ibra domani non parte titolare, ma presto sì: la sua condizione sta migliorando".



"Leao? Dobbiamo migliorare nel servirlo con i tempi giusti. Contro il Tottenham si è mosso molto bene, ma quando abbiamo avuto la possibilità non lo abbiamo servito come dovevamo. Dobbiamo ancora migliorare nelle scelte di gioco: col Tottenham a volte buttavamo la palla in avanti quando potevamo palleggiare di più. De Ketelaere sta bene, come tanti altri giocatori in quel ruolo lì. Ha avuto un momento prima della sosta in cui non era molto brillante anche in allenamento, ma adesso sta molto bene".