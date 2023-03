Dove vedere Verona-Monza in tv

I numeri di Verona e Monza

Considerando Serie A, Serie B e Coppa Italia, Verona e Monza si sono sfidate 44 volte, con un bilancio composto da 19 vittorie per i brianzoli, 11 per i veneti e 14 pareggi; la gara di andata si è conclusa 2-0 a favore dei lombardi. L’ultima volta che il Verona ha sfidato il Monza in casa in una gara di campionato risale alla Serie B 1998/99, quando vinse per 1-0 grazie alla rete di Leonardo Colucci (23 maggio 1999). Il Monza ha raccolto 32 punti in questo campionato: nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) l’unica squadra esordiente in Serie A capace di fare meglio dopo 25 gare giocate è stata il Chievo 2001/02 (40). Sia il Verona che il Monza hanno ricavato sette gol dal reparto difensivo in questo campionato (incluso uno nell’ultima giornata per i brianzoli, con Armando Izzo), solo Atalanta (10) e Roma (otto) hanno ottenuto più reti dai difensori. La curiosità: Darko Lazovic ha preso parte a sei (tre gol, tre assist) delle sette reti (esclusi gli autogol) segnate dal Verona in Serie A da inizio anno nuovo; nessun centrocampista ha partecipato a più gol nel 2023 nella competizione (anche Angel Di María a quota sei).