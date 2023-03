Cardinale: "Milan tra i brand top europei"

Le parole del proprietario rossonero al MIT Sloan Sports Analytics Conference: "Il Milan è un asset non sfruttato abbastanza per quello che potrebbe essere il suo valore. Si tratta di uno dei più grandi brand del calcio europeo". Poi il confronto con l'Inghilterra: "Troppa disparità, c'è un rapporto 3 a 1 tra i ricavi di Premier League e Serie A"

Riportare il Milan al tavolo dei migliori a livello europeo. È un chiaro obiettivo quello fissato dal patron rossonero e numero 1 di RedBird Gerry Cardinale, ospite della MIT Sloan Sports Analytics Conference: "Il Milan è uno dei più grandi brand del calcio europeo - spiega - E io stesso non ero a conoscenza che fosse il secondo club per Champions League vinte, secondo solo al Real Madrid. Berlusconi è stato il primo oligarca, è stato il George Steinbrenner dei suoi tempi". Cardinale ha parlato del valore del brand Milan e della voglia di farlo crescere ulteriormente: "Quello del Milan è un asset non sfruttato abbastanza per quello che potrebbe essere il suo valore - ammette - Il campionato italiano ha il diritto di sedersi al tavolo dei migliori, così come il Milan ha un posto a questo tavolo".