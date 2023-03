Mentre Mourinho attende - nel rumoroso silenzio suo e di tutta la Roma - di scontare nel derby la seconda giornata di squalifica, l'arbitro Serra è pronto a confermare la propria versione dei fatti su quanto accaduto il 28 febbraio scorso durante Cremonese-Roma . Lo farà nelle prossime ore davanti al Procuratore federale Chiné, che giovedì scorso gli ha notificato l'avviso di chiusura indagini, con 5 giorni per scegliere se patteggiare o difendersi da un possibile deferimento per violazione degli obblighi di correttezza e lealtà sportiva.

La difesa dell'arbitro Serra

Lite con Mou, rischio deferimento per Serra

L'arbitro torinese ha scelto la seconda strada, e davanti a Chiné ribadirà di non aver pronunciato le ormai ben note frasi emerse dalle testimonianze dello staff romanista e dalle ricostruzioni fatte attraverso il labiale, bensì "ti stai mettendo lo stadio contro" e "vai nell'area" - cioè l'area tecnica davanti alla panchina. Il tutto cercando di contestualizzare l'accaduto alla situazione di frastuono e nervosismo generale che avrebbe portato a male intendere anche il suo comportamento. Se poi non bastasse, il suo legale - l'avvocato Gabriele Bordoni - sarebbe pronto a eccepire anche sulle immagini e sulla lettura del labiale, contestandone sia la piena affidabilità che l'utilizzabilità in un processo disciplinare sportivo. Entro la fine della settimana poi la Procura dovrebbe decidere se archiviare o deferire l'arbitro, che ovviamente Rocchi terrà fermo fino alla fine della comunque poco edificante vicenda. Intanto il designatore ha scelto chi avrà il compito non esattamente banale di dirigere il derby di domenica prossima. Salvo sorprese dovrebbe essere Massa.