Operazione rimonta per i biancocelesti, che ad Alkmaar devono ribaltare l'1-2 incassato nell'andata degli ottavi di Conference League. Indisponibile Immobile per Sarri, che schiera Cancellieri e Zaccagni ai fianchi di Felipe Anderson. In mezzo c'è Milinkovic-Savic ma non Luis Alberto che va in panchina, dietro debutta Pellegrini. Jansen conferma Pavlidis rifornito da Odgaard, Mijnans e Karlsson. Diretta alle 21 su Sky Sport Football, Sky Sport 255 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD.