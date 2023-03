L'attaccante salterà anche il derby di ritorno, in programma domenica 19 marzo. La Lazio ha pubblicato un comunicato sulle sue condizioni: "Immobile è stato sottoposto a esami clinici e strumentali. Il calciatore prosegue nel suo programma riabilitativo personalizzato e verrà sottoposto a monitoraggio clinico" a causa della lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Immobile proverà comunque ad andare in panchina contro la Roma come capitano non giocatore, per sostenere i compagni da vicino