Alla vigilia della gara con l'Empoli, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa. Reduce da quattro turni senza vittoria, l'allenatore della Dea ha tracciato la via per la gara con i toscani: "Abbiamo bisogno di una vittoria per riavvicinarci a quelle davanti e distanziare quelli dietro, dobbiamo partire da domani. Se invertiamo la rotta e creiamo una striscia positiva, i discorsi si riaprono: dobbiamo mettere in campo la voglia di stare in alto". Non sono mancati gli elogi di Gasperini alla squadra allenata da Zanetti: "E' una società modello per come riesce a competere in Serie A da anni. L'Empoli è giovane, frizzante e fresco, è andato a vincere in casa dell'Inter, segno che il campionato da gennaio è più equilibrato e duro".