Dove vedere Atalanta-Empoli in tv

I numeri di Atalanta e Empoli

Dopo il successo nel match d’andata per 2-0 lo scorso 30 ottobre, l’Atalanta potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali di Serie A contro l’Empoli per la prima volta dal 2016/17. In 15 delle 21 sfide tra Atalanta e Empoli in Serie A almeno una delle due squadre non ha segnato ed in ben sei di queste il match è terminato 0-0. L’Atalanta è rimasta imbattuta in nove delle 10 sfide casalinghe contro l’Empoli in Serie A (4 vittorie, 5 pareggi), l’unico successo toscano è però arrivato proprio nel confronto più recente (0-1 al Gewiss Stadium, lo scorso 21 maggio). L’Atalanta non ha segnato nelle ultime tre partite di campionato, nella gestione Gasperini la Dea non ha mai registrato quattro match di fila senza reti all’attivo in Serie A, l’ultima volta risale infatti al periodo tra settembre-ottobre 2014 con Stefano Colantuono alla guida. Da una parte l’Atalanta è la formazione che ha segnato più reti su rigore nella Serie A 2022/23 (sei su otto calciati), dall’altra l’Empoli è una delle tre squadre a non aver ancora calciato dagli 11 metri, insieme a Udinese e Verona. La curiosità: Atalanta ed Empoli sono due delle quattro squadre, insieme a Sampdoria e Torino, che hanno segnato meno gol nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A (tutte a quota due).