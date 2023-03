Gasp: "Champions? Più facile a dirsi che a farsi"

L'allenatore dell'Atalanta commenta il successo il rimonta della sua squadra sull'Empoli che riapre in qualche modo anche la corsa Champions: "Dobbiamo pensare una gara per volta e giocare con questo spirito. Se non arriviamo in Champions non significa che abbiamo fallito". Sui ritorni di Muriel e Zapata: "Hanno fatto bene e torneranno a segnare, avere loro due con Lookman e Hojlund è molto meglio" LE PAGELLE DI ATALANTA-EMPOLI Condividi

L'Atalanta torna alla vittoria in campionato dopo un mese circa, batte l'Empoli in rimonta e ora è a -3 dal Milan quarto. E' soddisfatto Gian Piero Gasperini per la prestazione dei suoi: "E' la 27^ giornata che siamo in zona europa, non è che andiamo così male - dice - Abbiamo avuto degli alti e bassi ma io sono soddisfatto del percorso che abbiamo fatto e oggi si è visto l'attaccamento di tutto il gruppo che ha giocato una partita tecnicamente valida". Un primo tempo chiuso in svantaggio e che sembrava stregato per le occasioni sciupate: "Io non mi baso sul risultato ma sulla prestazione - spiega - Anche quella nel primo tempo è stata buona, nel secondo tempo siamo riusciti a concretizzare ma l'atteggiamento dei giocatori è stato sempre buono, nel calcio ci sta che l'avversario viene una volta su e becchi gol".

"Muriel e Zapata torneranno a fare gol" vedi anche Atalanta-Empoli 2-1, gol e highlights L'Atalanta ha recuperato pienamente due pedine fondamentali come Muriel e Zapata: "Muriel e Zapata hanno giocato poco insieme perché sono stati infortunati, poi ci sono Hojlund e Lookman che hanno fatto bene, ma se loro stanno bene noi siamo sicuramente più forti - dice ancora - Se Zapata e Muriel stanno bene così torneranno anche a fare gol, nell'intervallo non potevo toccare niente, dovevamo solo trovare la rete. Un po' tutte le squadre hanno più soluzioni davanti, non è che ci sono due giocatori e basta, vale soprattutto adesso avendoli tutti e 4 a disposizione. Sono contento di Duvan e Muriel per la voglia di tornare a essere protagonisti".