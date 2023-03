Derby d'Italia, atto secondo. Dopo il ko 2-0 di Torino dell'andata, e in attesa della doppia sfida che vale la finale di Coppa Italia, Inter e Juve scendono in campo a San Siro domenica sera. Nell'ultima di campionato è stata ko, con lo Spezia, ma l'ultima partita è lo 0-0 col Porto che vale il ritorno ai quarti di finale, dove l'urna di Nyon ha assegnato il Benfica. Simone Inzaghi ha parlato di questo (ed altro) in conferenza stampa.

"Sì, ma la settimana ha dato anche forza e fiducia. Sappiamo cosa rappresenta questa partita per tutti noi. Due squadre che stanno bene, qualificate in Europa. Sarà fatta di corsa, aggressività e determinazione. Partite del genere sono fatte così".

L'Inter affronterà il Benfica nei quarti di finale di Champions League e l'incrocio rievoca bei ricordi ai tifosi nerazzurri. L'unico scontro nella competizione è infatti stato nella finale del 1965, terminata con il trionfo interista. E anche altri precedenti europei sono favorevoli. Tra i portoghesi, una delle sorprese di questo torneo, la stella è un grande ex. Questo e non solo: tutto quello che c'è da sapere sugli avversari dell'Inter IL TABELLONE DELLA CHAMPIONS

"La qualificazione ai quarti è un grandissimo orgoglio. La stanchezza c'è, gli infortuni pure, ma non dobbiamo guardarci indietro e pensare solo a domani. Contro la Juve è una partita importante per il nostro cammino, l'ultima di un periodo intenso. Dalla ripresa avremo un aprile complesso. Avrò bisogno di tutti, sperando nella singola partita di averne tanti a disposizione".

Come vede Lukaku?

"Sta aumentando il minutaggio. È stato importantissimo come tutti per il traguardo di coppa. È entrato bene nel ritorno e sta lavorando nel migliore dei modi, poi da allenatore devo fare delle scelte. Sono contento. Si sta allenando bene anche Correa. Avremo bisogno di tutti".

In Champions l'Inter non ha rischiato, se non nel finale, in campionato succede più spesso. Cosa manca all'equilibrio?

"E' un aspetto dove dobbiamo migliorare. Le partite sono fatte di transizioni, molti gol li subisci quando hai tu la palla. In Champions non abbiamo rischiato se non nel recupero, dove ci siamo abbassati troppo. Ma a livello difensivo abbiamo fatto una grande partita".