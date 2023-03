Dopo gli impegni in Europa, domenica si gioca il derby all'Olimpico. Privo di Immobile e Vecino (squalificato), Sarri punta su Pedro nel tridente e Cataldi in regia. Ancora squalificato Mourinho, che rilancia Abraham con Dybala e Pellegrini. Si rivede Matic, favorito El Shaarawy su Spinazzola. Lazio-Roma è in diretta alle 18 sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky

LA CLASSIFICA DI SERIE A