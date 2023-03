Trasferta complicata domenica per il lanciatissimo Napoli, opposto ai granata reduci da due vittorie. Spalletti punta ancora sui titolari con un paio di ballottaggi: Lozano in vantaggio su Politano, Olivera se la gioca con Mario Rui. Juric perde l'infortunato Miranchuk: ecco Karamoh. Torino-Napoli è in diretta alle 15 sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky

