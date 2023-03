L'allenatore del Milan analizza la sconfitta di Udine e più in generale il nuovo momento negativo che la sua squadra sta vivendo: "Gara troppo al di sotto dei nostri standard. Il modulo? Il problema non è quello ma la mancanza di intensità e di aggressività". Sul futuro: "Per noi è troppo importante arrivare tra le prime quattro e questa squadra alzerà il suo livello" LE PAGELLE Condividi

C'è delusione nelle parole di Stefano Pioli al termine del match perso dal suo Milan contro l'Udinese che complica un pochino i piani per la qualificazione alla prossima Champions: "E' stata una partita negativa, non siamo stati né aggressivi, né intensi, significa che l'allenatore ha lavorato male perché abbiamo fatto molto male rispetto ai nostri standard, una prestazione troppo bassa rispetto al nostro livello - spiega - Non è che se si pensa alla Champions si viene meno mentalmente, il campionato ci vede in difficoltà e arrivare tra le prime quattro per noi è troppo importante, se scendiamo di livello poi rischiamo di fare prestazioni del genere. Deluso lo sono sicuramente, nelle ultime settimane abbiamo fatto troppo poco in campionato, ora sfruttiamo la sosta per alzare il livello da ogni punto di vista. La gara di stasera non è stata interpretata bene".

"Cambio modulo? Non c'entra con la sterilità offensiva" vedi anche Udinese-Milan 3-1, gol e highlights Secondo Pioli non c'è connessione tra il cambio di modulo e la sterilità offensiva delle ultime giornate: "Nelle altre partite abbiamo rischiato poco ma abbiamo creato molto, oggi eravamo sottoritmo e con troppi errori, da quando sono entrati Rebic e Krunic abbiamo cambiato modulo ma stasera era questione di qualità e intensità. Leao? Gli ho chiesto di essere incisivo e di essere un attaccante, era troppo lontano dalla porta ma poi è stato lui quello più pericoloso. Stiamo lavorando per farlo stare un po' più vicino alla porta ma oggi non mi va di parlare dei singoli perché la prestazione della squadra non è andata".