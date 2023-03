Inter-Juventus si è conclusa in anticipo per Federico Dimarco. L'esterno nerazzurro è stato sostituito al 63' minuto a causa di un problema di natura muscolare: risentimento ai retti addominali da valutare nei prossimi giorni. Su pallone in profondità di Barella, Dimarco è andato al cross con il mancino, restando poi fermo a terra. Il giocatore è uscito dal campo accompagnato da Lautaro Martinez, accusando dolore all'altezza della zona inguinale. Da verificare le sue condizioni anche in vista degli impegni con la Nazionale di Roberto Mancini. L'ennesimo problema in difesa per Simone Inzaghi dopo gli infortuni di Bastoni e Skriniar