L'episodio più discusso di Inter-Juve è il presunto fallo di mano a centrocampo di Rabiot nell'azione che ha poi portato al gol di Kostic al 23': il francese mette giù il pallone in qualche modo, sfrutta un rimpallo con il compagno di squadra Vlahovic e poi serve l'assist per l'esterno serbo. Ma lo stop dell'ex Psg è 'legale'? Dopo un check al Var l'immagine è stata valutata insufficiente per determinare il contatto. Ecco i commenti degli ospiti di Fabio Caressa al Club

INZAGHI: "RABIOT? EPISODIO GRAVISSIMO"