Inter-Juve 0-1 a San Siro, decide Kostic. Suo il gol partita al 23', seguito da un lungo check Var per un possibile tocco di mano di Rabiot sullo sviluppo dell'azione. Nel post gara Simone Inzaghi ha parlato dell'episodio: "C'è grandissima amarezza per una sconfitta arrivata in questo modo, dopo Monza mi ero ripromesso di non parlare di arbitri - ha detto a DAZN -, ma è successa una cosa gravissima anche questa sera. Abbiamo preso un gol inaccettabile nell'era del Var, che mi dicano che non ci siano immagini è un'ulteriore mancanza di rispetto. Siamo amareggiati, e chiediamo rispetto. Parlare della partita, da allenatore, mi è difficile. Dubbi sul mano di Rabiot? Non c'è neanche da parlarne, io l'ho vista in venti immagini diverse".