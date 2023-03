Dove vedere Sampdoria-Verona in tv

I numeri di Sampdoria e Verona

Il Verona ha vinto il match d’andata contro la Sampdoria, ma non batte due volte di fila i blucerchiati in Serie A dal 1972 e non è mai riuscito a vincere entrambi i match con i doriani nello stesso massimo campionato. La Sampdoria ha perso solo uno dei 26 match casalinghi di Serie A contro il Verona (0-1 il 30 dicembre 1972 con la rete di Roberto Mazzanti): da quel ko in 20 partite solo sei pareggi e ben 14 vittorie blucerchiate, incluse le ultime cinque in ordine di tempo (in tutte queste cinque i doriani hanno sempre segnato almeno due gol). Questa è la sfida tra le due squadre con meno punti rispetto alle prime 26 giornate dello scorso campionato, tra quelle presenti sia nella Serie A 21/22 che in quella 22/23: la Sampdoria ha 14 punti in meno, l’Hellas Verona 18. La Samp è l’unica squadra dei maggiori 10 campionati europei 2022/23 a non aver ancora vinto in casa (4 pareggi, 9 sconfitte), quella che ha segnato meno gol in casa (tre), che ha collezionato più partite interne senza andare a segno (10) e quella che ha collezionato meno punti in gare casalinghe (quattro, stesso score degli austriaci del Wolfsberger). Nessuna squadra ha pareggiato più gare del Verona (cinque) da inizio 2023 in Serie A: i veneti in questo anno solare con Zaffaroni in panchina hanno raccolto 14 punti, tredicesimo dato del campionato, e perso solo tre partite (solamente Lazio, Napoli e Monza con due a testa hanno fatto meglio).