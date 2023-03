Grande soddisfazione per il 21enne difensore del Milan, convocato per la prima volta dal CT Flick per i prossimi impegni della Germania contro Perù e Belgio (25 e 28 marzo). Già campione d'Europa di categoria nel 2021, Thiaw prende il posto di Armel Bella Kotchap che si è infortunato nel weekend col Southampton

Se Ibrahimovic ha festeggiato il ritorno nella Nazionale svedese a 41 anni con il gol più anziano nella storia della Serie A, la prima volta per Malick Thiaw arriva a 21 anni. Ufficiale la convocazione con la Germania del difensore rossonero, 13 presenze in stagione e sempre più centrale per Pioli, che è stato chiamato dal CT Hansi Flick per le prossime partite contro Perù (25 marzo) e Belgio (28 marzo). Già capitano della Germania U-21 campione d'Europa nel 2021, Thiaw non era stato inizialmente convocato dalla Mannschaft: come riportato dalla Federazione tedesca, il difensore del Milan prende il posto dell'infortunato Armel Bella Kotchap che si è infortunato alla spalla col Southampton nel weekend. Per questo motivo Flick ha "promosso" Thiaw, che ha quindi ricevuto la prima chiamata in Nazionale maggiore e in serata raggiungerà i compagni a Francoforte.