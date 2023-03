Dove vedere Torino-Napoli in tv

I numeri di Torino e Napoli

Sono 137 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 32 le vittorie del Torino, 55 i pareggi, 50 le gare vinte dal Napoli. L’ultima vittoria del Torino contro il Napoli in Serie A è datata 1 marzo 2015 (1-0 con rete di Glik): da allora in 15 partite con quattro pareggi e ben 11 vittorie campane, tra cui quelle nelle ultime quattro sfide in ordine di tempo - i campani non sono mai rimasti nella loro storia 16 partite di fila imbattuti contro i granata nella competizione. Nelle ultime sette partite di Serie A in casa del Torino, ben sei successi campani e un pareggio: il Napoli in questo parziale per ben quattro volte non ha subito gol, incluse le ultime tre sfide (non colleziona quattro clean sheet di fila in trasferta con i granata dal periodo 1978-1981). Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), nessuna formazione aveva mai avuto 18 punti di vantaggio sulla seconda in classifica a 12 giornate dal termine del campionato (considerando la Juventus a 53 punti è il terzo maggior distacco dopo i 16 punti del 2006/07 e del 2018/19). Il Napoli continua a colpire su sviluppo di calcio d’angolo: sono ora 14 le reti degli azzurri da questa situazione di gioco, un primato nei maggiori cinque campionati europei 22/23; gli azzurri inoltre ne hanno incassato solo uno in Serie A da corner, solo il Real Valladolid (0) ha fatto meglio nei Big 5 in corso. La curiosità: gli unici due gol in Serie A di André-Frank Zambo Anguissa sono arrivati nel match d’andata contro il Torino: la prossima sarà per il centrocampista la presenza numero 50 nella competizione, nella quale oltre alle due reti ha messo a referto anche sei assist. Quella granata, inoltre, può diventare la prima squadra contro cui Anguissa colleziona quattro vittorie nel massimo torneo.