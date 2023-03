Il club bianconero ha comunicato che il giocatore non ha subito lesioni dopo l'infortunio che lo ha costretto a giocare solamente 17 minuti nella partita vinta contro l'Inter. Le sue condizioni saranno ora valutate di volta in volta e non si aggregherà con la Nazionale a Coverciano per gli impegni di qualificazioni europee contro Inghilterra e Malta

La Juventus tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Federico Chiesa. La società bianconera ha comunicato che il giocatore, in seguito a esami strumentali, non ha subito lesioni dopo l'infortunio che lo ha indotto a uscire durante la partita contro l'Inter appena 17 minuti dopo il suo ingresso in campo. Il giocatore verrà monitorato quotidianamente e per il momento dunque non si unirà alla Nazionale a Coverciano, come aveva quasi anticipato Roberto Mancini in conferenza stampa, anche se non verrà sostituito per il momento, per consentirgli di aggregarsi al gruppo azzurro nei prossimi giorni in caso di decisi miglioramenti.