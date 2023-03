Convocato ugualmente dalla sua nazionale nonostante fosse stato assente negli ultimi incontri dell'Inter per infortunio, Milan Skriniar rientra a Milano dopo essere stato visitato dallo staff medico della Slovacchia. La lombalgia continua a condizionarlo: "Spero di essere allo stadio a tifare i miei compagni se i medici me lo consentiranno", ha dichiarato al sito della sua federazione Condividi

Milan Skriniar torna a Milano per curarsi e proseguire il suo recupero con la speranza di tornare a disposizione di Simone Inzaghi al più presto. Il difensore, che ha saltato le ultime gare di campionato e aveva disputato solo una manciata di minuti a Oporto nel ritorno degli ottavi di Champions, abbandona il ritiro della Slovacchia. La lombalgia lo rende indisponibile per le partite della sua nazionale contro Lussemburgo e Bosnia per l'inizio delle qualificazioni a Euro 2024.

"Voglio aumentare i miei trofei"

Skriniar ha parlato anche al sito della federazione slovacca dopo che lo staff medico ne ha accertato le condizioni fisiche: "Purtroppo non posso partecipare a queste partite. Se la salute me lo permetterà e i medici mi lasceranno andare, cercherò di essere allo stadio a tifare i ragazzi". Il difensore ha commentato anche la sua quarta vittoria consecutiva nel Pallone d'Oro slovacco, precedendo il centrocampista del Napoli Lobotka: "Credevo di poter difendere questo titolo, che avevo ricevuto già nell'anno passato. Pensavo però che l'avrebbe vinto Lobotka visto che è in ottima forma. Spero che molti altri giovani calciatori possano unirsi a noi nei prossimi anni così da poter aumentare il valore della rosa". Un commento anche sui suoi titoli di squadra: "Sono molto contento di aver vinto due coppe con l'Inter. Quest'anno siamo già riusciti a vincere la Supercoppa. Sono felice di aggiungere trofei nel mio palmares. Finora non ne ho vinti molti, spero possano aumentare in futuro".

Il medico della Slovacchia: "Problema al disco intervertebrale" Al sito della federazione è intervenuto anche il medico della nazionale per approfondire lo stato di salute del giocatore interista: "Skriniar mi ha contattato un mese fa per la prima volta a causa di un mal di schiena. A Milano ha iniziato a fare terapie ma non sono servite. L’hanno sottoposto a risonanze magnetiche che hanno individuato un danno al disco invertebrale. Ha fatto delle terapie ma le sue condizioni sono peggiorate, adesso ha dolore anche da fermo". Parole che non rassicurano molto i tifosi dell'Inter, ma le due settimane di pausa potrebbero ora far bene al difensore per affrontare quelli che, molto probabilmente, saranno i suoi ultimi mesi a Milano.