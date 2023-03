Pugno duro del giudice sportivo nei confronti di Danilo D'Ambrosio, fermato per due giornate dopo il finale ad alta tensione di Inter-Juventus con Paredes (un turno). Il derby di Roma lascia Mourinho senza Ibanez, Cristante e Mancini, nella Lazio stop per Marusic. Ecco le decisioni in relazione ai match della 27^ giornata

Sono 17 i giocatori squalificati in serie A dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 27^ giornata di campionato. Fermato per due giornate l'interista D'Ambrosio, mentre è stato squalificato per una giornata lo juventino Paredes. Dal derby di Roma vengono squalificati per un turno Ibanez, Cristante e Marusic. Altri 12 giocatori sono stati fermati per una giornata dal giudice sportivo. Si tratta di Diego Coppola (Verona), Armando Izzo (Monza), Youssef Maleh (Lecce), Gianluca Mancini (Roma), Rodrigo (Udinese), Johan Bram Nuytinck (Sampdoria), Mbala Nzola (Spezia), Patricio Nehuen Perez (Udinese), Matteo Pessina (Monza), Adrien Rabiot (Juventus), Walace Souza Silva (Udinese), Samuel Yves Umtiti (Lecce). Per quanto riguarda gli allenatori, una giornata di squalifica ed ammenda di 15mila euro è stata inflitta al tecnico dell'Udinese Andrea Sottil