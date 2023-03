Dal nerazzurro dell'Atalanta a quello dell'Inter, anche se con risultati al momento differenti. Arrivato nella sessione di gennaio 2022 a Milano dopo essere stato uno dei protagonisti degli ultimi anni d'oro della Dea, Robin Gosens non è ancora riuscito a imporsi nella nuova squadra anche a causa di qualche infortunio di troppo. In ogni caso, però, per l'esterno tedesco nessun rimpianto. "È stato un errore aver scelto l'Inter? No - ha detto Gosens nel corso di un'intervista a Suddeutsche Zeitung -, gioco per uno dei club più importanti del mondo e attualmente siamo tra le prime otto squadre d'Europa. Il posto da titolare? Penso di poter avere speranze legittime, dovrei essere un candidato serio, questa è la mia pretesa. Di sicuro c'è che ho totalmente sottovalutato il mio infortunio. Io sono un giocatore che punta molto sul fisico, ma non sono riuscito a recuperare la forma per lungo tempo e questo ha fatto in modo che in campo non potessi dimostrare ciò che veramente potevo fare".