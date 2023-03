SERIE A

Altro infortunio per Marko Arnautovic: l'attaccante del Bologna si è procurato la lesione muscolare dell’estensore breve delle dita del piede destro. La Roma perde Rick Karsdorp per questo finale di stagione: l'olandese operato al menisco del ginocchio sinistro. In dubbio anche Skriniar, che è rientrato dal ritiro della nazionale per un problema fisico. Ecco la situazione squadra per squadra tra squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio