Il difensore francese ha accusato un problema al polpaccio e ha già lasciato il ritiro della nazionale under 21. Kalulu svolgerà lunedì mattina degli accertamenti a Milano per verificare l'entità dell'infortunio in vista del triplo confronto con il Napoli tra campionato e Champions League

Per il Milan arrivano brutte notizie dal ritiro della nazionale francese under 21. Pierre Kalulu, infatti, durante l'ultimo allenamento nel ritiro della nazionale francese ha accusato un problema muscolare al polpaccio e non sarà a disposizione del CT Sylvain Ripoll per l'amichevole di martedì contro la Spagna. Il difensore francese rientrerà domenica a Milano, mentre lunedì mattina svolgerà gli accertamenti per verificare l'entità dell'infortunio. Il rossonero, che aveva già saltato la prima partita contro l'Inghilterra per scelta tecnica, salterà quindi anche la sfida contro la Spagna Under 21 e rischia fortemente di non essere a disposizione di Pioli per la ripresa del campionato il 2 aprile a Napoli.