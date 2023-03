Poche soddisfazioni ma nemmeno infortuni per il Napoli dai tanti giocatori reduci dalle Nazionali. L'ultimo è stato Kvaratskhelia che non è andato al di là del pareggio contro la Norvegia con la sua Georgia ma che torna a Napoli in ottime condizioni. Zero gol anche per Osimhen con la Nigeria , sconfitti anche Anguissa e Kim con Camerun e Sudcorea. E intanto Spalletti a Castelvolturno ritrova in gruppo Raspadori

Novanta minuti in campo ma nessun gol. Kvaratskhelia non è andato oltre il pari nella partita contro la Norvegia del compagno di club Ostigard. È andata peggio a Anguissa e Kim Min Jae entrambi sconfitti con Camerun e Sudcorea rispettivamente da Namibia e Uruguay. Se non altro nessun problema fisico per i giocatori di Spalletti finora impegnati nel tour de force delle nazionali. Intanto alla ripresa degli allenamenti a Castelvolturno l’allenatore ha potuto riabbracciare i tre italiani, Di Lorenzo, Meret, Politano e lo slovacco Lobotka. Rientrati alla base. Buone notizie dall’infermeria. Raspadori di nuovo in campo per quasi tutta la seduta di allenamento. Dovrebbe farcela per il Milan. Aspettando il rientro di tutti gli altri. E i prossimi novanta minuti di campionato. Prologo della doppia sfida dei quarti di Champions League. Pochi giorni per lavorare con il gruppo al completo una condizione che però fino ad ora non ha mai rappresentato un problema. La profondità della rosa è la migliore garanzia per confermare il trend di una stagione fino a questo momento senza sbavature.