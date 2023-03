Calhanoglu ko in nazionale, esami giovedì

Il centrocampista nerazzurro è stato costretto ad abbandonare la gara tra Turchia e Croazia al 38' del primo tempo per infortunio. Giovedì effettuerà esami strumentali per stabilire l'entità del problema. Intanto, l'Inter si gode un Lukaku rigenerato

Le Nazionali danno e tolgono. Coperta troppo corta, calendario fittissimo e infortuni a volte che spezzano l’entusiasmo e privano i club di pedine fondamentali. E' successo ad Hakan Calhanoglu nel corso di Turchia-Croazia, quando al 38esimo del primo tempo ha dovuto lasciare il campo per un probabile stiramento all’adduttore destro che verrà valutato solo nelle giornata di giovedi quando gli esami strumentali a cui sarà sottoposto evidenzieranno la portata del problema. Ma che il centrocampista turco debba saltare i primi 15 giorni del mese di aprile è abbastanza scontato. Lui che è diventato una pedina fondamentale quasi insostituibile dello scacchiere di Inzaghi, di quel 3-5-2 di cui è stato interno ma anche sublime regista quando è mancato Brozovic. Lui a cui la società ha proposto un rinnovo fino al 2027 che presto sarà sottoscritto anche dal calciatore. Stesso iter appena iniziato anche per Alessandro Bastoni in scadenza a giugno 2024.

Lukaku rigenerato: 4 gol in 2 gare

La nazionali danno e tolgono dicevamo e restituiscono un Lukaku nuovo e rinfrancato. 4 gol in due partite, energia , forza e freddezza a disposizione della squadra. L’attaccante che l’Inter spera di riavere a disposizione con la stessa condizione emotiva e fisica che i tifosi del Belgio hanno potuto ammirare in nazionale dove ha segnato un gol ogni 38 minuti. All’Inter la media è diversa ma le occasioni per rifarsi tante come quelle di un aprile caldo con 9 partite tutte da vivere e in cui ogni occasione sarà buona per determinare ed essere decisivi.