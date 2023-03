SERIE A

Buone notizie per Allegri: nessuna lesione per Kostic, il serbo sarà a disposizione per la gara contro il Verona. Un problema muscolare all'adduttore della coscia destra durante il primo tempo di Turchia-Croazia mette fuorigioco Hakan Calhanoglu e in ansia l'Inter per i prossimi match. Per Pasquale Mazzocchi, già fermo da novembre a febbraio per un problema ad un legamento del ginocchio, costretto ancora a fermarsi per una lesione muscolare ad un gluteo. Ecco la situazione squadra per squadra