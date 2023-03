Spalletti-Milan, grandi numeri e vecchie sfide

SERIE A

Difficile la convocazione di Jovic contro l'Inter. L'attaccante della Fiorentina, comunica il club viola, dovrà effettuare allenamenti individuali ancora per qualche giorno per via di un'infezione virale. Buone notizie invece per Allegri: nessuna lesione per Kostic: sarà a disposizione contro il Verona. Un problema muscolare all'adduttore durante Turchia-Croazia mette fuorigioco Calhanoglu e in ansia l'Inter. Mazzocchi costretto ancora a fermarsi per una lesione muscolare. Ecco la situazione squadra per squadra