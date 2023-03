Roma, Dybala e gli altri nazionali per ripartire

La Roma si prepara alla sfida contro la Sampdoria: i nazionali sono rientrati e Mourinho conta su di loro per riprendere la corsa in campionato. I giallorossi nell'ultimo mese hanno ottenuto una sola vittoria su 4 partite

Tutti rientrati i nazionali, d’ora in poi esclusivamente concentrati sugli obiettivi dei club. La Roma ne ha avuti fuori tredici, alcuni molto impegnati, altri meno. 135 minuti in due partite per Wijnaldum stanno lì a confermare lo spessore dell’ex Psg, considerato prezioso sia da Koeman che da Mourinho. Appena 53 minuti per Dybala, bravo però a vivere questo ruolo da vice Messi con dignità e capacità di farsi trovare pronto.