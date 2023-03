L’allenatore dell’Inter ha parlato alla vigilia del match di San Siro contro la Fiorentina: "Troviamo una squadra in forma e motivata, che sta andando bene in Europa e in Coppa Italia". Sulle assenze: "Probabilmente mancherà Dimarco ma è inutile guardare ciò che è stato, pensiamo alla gara contro la Fiorentina"

" Abbiamo perso Calhanoglu, ma con così tante partite c'è questo rischio. Oltre a lui non ci sarà Skriniar e probabilmente neanche Dimarco" . Queste le parole di Simone Inzaghi alla vigilia del match di San Siro contro la Fiorentina. Viola che secondo il tecnico nerazzurro "Sta facendo grandi cose, soprattutto negli ultimi tempi e per questo servirà la migliore Inter".

"Lukaku sarà molto importante"

Inzaghi non pensa agli assenti ma al match contro la Fiorentina: "È inutile guardare a ciò che è passato. Cercheremo di recuperarli nel più breve tempo possibile perché abbiamo bisogno di tutti con così tante partite". Poi sugli altri big di ritorno dalle nazionali: "Lukaku senz'altro sarà molto importante in questo finale di stagione, ha segnato diversi gol in Nazionale e siamo contenti. Chiaramente per quello che abbiamo creato nelle ultime partite abbiamo finalizzato poco, però sono fiducioso perché abbiamo lavorato su questo problema. In più abbiamo anche Dzeko che è rientrato dalla Nazionale, Correa sta tornando e Lautaro è tornato ieri, quindi sono molto fiducioso. Bastoni e Gosens stanno bene, dovrò fare delle scelte".

"Fiorentina avversario di valore"

Sugli avversari: "Arriviamo alla sfida contro la Fiorentina con tantissima voglia di fare bene davanti al nostro pubblico. Troviamo una squadra in forma e motivata, che sta andando bene. Si tratta di un avversario di valore e in salute, con giocatori che stanno bene in ogni posizione del campo. Servirà la motivazione dell'Inter e di fare una corsa in più per il compagno, consapevoli della forza del nostro avversario. La chiave tattica del match di domani sarà assolutamente a centrocampo".