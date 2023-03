Passaggio alla difesa a quattro e un ballottaggio nella retroguardia. Sono queste le novità per il Milan in vista del match al "Maradona" contro il Napoli, in programma domenica alle 20.45. Stefano Pioli non avrà a disposizione Pierre Kalulu, fermato da una lesione al polpaccio accusata con la Francia U21. Il difensore ha svolto venerdì un allenamento a parte a Milanello, così come Junior Messias. L'allenatore rossonero ha un dubbio sul giocatore che affiancherà Tomori: in corsa per una maglia ci sono Kjaer e Thiaw. In attacco, invece, tornerà Olivier Giroud. Assente con l'Udinese per squalifica e fresco di accordo per il rinnovo fino al 2024, il francese dovrebbe essere supportato da Brahim Diaz, Krunic e Leao. Infine, capitolo Ibrahimovic. Lo svedese, fermato da un problema muscolare alla coscia in nazionale, anche oggi era assente e dovrebbe tornare a Milanello nella giornata di sabato.