SERIE A

Juric perde Ilic e Ola Aina per infortunio in vista del match di lunedì contro il Sassuolo: lesione per il nigeriano, trauma alla caviglia per il serbo. In casa Inter stop per Calhanoglu che ha accusato una distrazione alla coscia destra. Per la Fiorentina difficile la convocazione di Jovic contro l'Inter per via di un'infezione virale. Buone notizie, infine, per Allegri: nessuna lesione per Kostic. Ecco la situazione squadra per squadra