Le probabili formazioni della 28^ giornata

Il lungo letargo è finito e la Serie A torna in campo con gare interessanti quanto delicate per gli obiettivi di classifica delle protagoniste. La sosta per le Nazionali, come sempre, ha preoccupato non poco tifosi e fantallenatori: stanchezza, acciacchi o infortuni veri e propri tengono tutti sulle spine. Il rovescio della medaglia è rappresentato da quegli elementi che hanno invece sfruttato la pausa per tornare abili e arruolabili