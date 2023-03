Cosa succede quando il supereroe perde la sua maschera? Se Meret ne indosserà una in pelle contro il Milan, chi ha smarrito la sua protezione è Victor Osimhen. Già, proprio l'amuleto dell’attaccante del Napoli, compagna inseparabile in stagione con la quale ha segnato gol a raffica. Praticamente un portafortuna per il 24enne nigeriano, mascherina protettiva adottata dopo il terribile scontro con l’interista Skriniar nel novembre 2021 (frattura scomposta a zigomo e orbita). Da allora Victor non ne ha più fatto a meno: "Non ne ho più bisogno da un po' - ha rivelato recentemente -, ma continuerò a indossarla perché mi porta fortuna e fa parte anche del mio look". Peccato che, in occasione dell’ultima pausa per le Nazionali, Osimhen l'abbia smarrita di ritorno dalla partita disputata tra la sua Nigeria e la Guinea-Bissau. E così, privo del dispositivo realizzato su misura del viso sulla base di una scansione 3D, Osimhen e il Napoli devono trovare una soluzione d'emergenza in vista del big match di domenica sera.