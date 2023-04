Inter e Fiorentina hanno pareggiato 55 delle loro 169 sfide in Serie A, completano il quadro 70 successi nerazzurri e 44 vittorie viola. L'Inter ha pareggiato più match nel torneo solo contro il Milan (56), mentre i toscani hanno registrato più segni “X” soltanto contro la Roma (60). L’ Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 11 sfide di campionato contro la Fiorentina (6 vittorie, 5 pareggi), l’ultimo successo viola contro i nerazzurri in Serie A risale al 22 aprile 2017 (5-4 al Franchi). La Fiorentina è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto sfide nel girone di ritorno contro l’Inter in Serie A (3 vittorie, 4 pareggi), l’unico successo nerazzurro nel periodo è arrivato con Antonio Conte alla guida, il 5 febbraio 2021. La curiosità: la Fiorentina vanta due giocatori in doppia cifra di gol in questa stagione in tutte le competizioni: Arthur Cabral (12) e Luka Jovic (11); la precedente stagione in cui i viola hanno avuto due calciatori con almeno 10 gol risaliva al 2017/18 con Giovanni Simeone (14) e Jordan Veretout (10).

Dove vedere Inter-Fiorentina in tv

La partita tra Inter e Fiorentina, valida per la 28^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 1 aprile alle 18.00 in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.