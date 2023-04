Terzo ko di fila in campionato, quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate. L'Inter perde anche contro la Fiorentina a San Siro in un match ricchissimo di occasioni da gol (2.8 di Expected Goals nerazzurri) ma senza reti, se non quella di Bonaventura: "C'è grande delusione, ne abbiamo perse due di fila in casa davanti a un pubblico meraviglioso - ha detto Simone Inzaghi a DAZN - Dobbiamo lavorare tutti di più, io per primo. Per impegno e prestazione, per di più contro una squadra di valore come la Fiorentina, ho visto che tutti hanno dato il massimo, dal primo al novantaseiesimo minuto. È un momento così - prosegue Inzaghi -. Serve più cattiveria nelle situazioni chiave. Ci sono state troppe occasioni non sfruttate. Non è la classifica che speravamo, questo ci deve far riflettere e lavorare di più, e meglio. Per la prestazione ero molto più arrabbiato dopo la sconfitta con la Juventus. Avremmo meritato un altro risultato ma questo è il calcio".