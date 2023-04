Alla vigilia della gara di campionato con il Milan, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa. "E' una partita tripla che vale doppio", ha dichiarato. Poi un passaggio sull'assenza di Osimhen: "E' pesante, non dobbiamo girarci attorno, ma abbiamo Simeone" PIOLI: "STAGIONE PUO' ESSERE GLORIOSA, SERVE MENTALITA' DI SINNER" Condividi

"Una partita da tripla che vale il doppio". E' con queste parole che si apre la conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia della gara di campionato contro il Milan. Proprio sui rossoneri, l'allenatore del Napoli continua: "Il Milan è una squadra fortissima che ha vinto lo Scudetto lo scorso anno e ha eliminato il Tottenham dalla Champions League. Può fraseggiare dal basso e arrivare al gol, difendendosi ha due o tre giocatori che partono da soli con ripartenze immediate". Il Napoli affronterà nuovamente il Milan nel doppio confronto di Champions e per Spalletti è fondamentale arrivarci bene: "Il faro della Champions puntato negli occhi ti veste bene sin da subito. In quelle due partite tutti ritrovano il miglior abito, dobbiamo arrivarci bene".

"Osimhen assenza pesante, Raspadori dalla panchina" Per la gara del Maradona, il Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen, ma Spalletti ha fiducia nei suoi attaccanti: "L'assenza di Osimhen pesa, è inutile girarci attorno. Ma abbiamo Simeone, che meritava di più di quello che gli ho concesso. E' un giocatore duttile che conosce bene il mestiere. Il recupero di Raspadori vale moltissimo, è a disposizione: partirà dalla panchina, ma può giocare in qualsiasi momento". La città è in fermento per la vittoria dello scudetto che si avvicina, ma Spalletti mette tutti in guardia: "Vedere Napoli colorata di azzurro ci riempie di gioia. Finché la storia non è scritta bisogna continuare a lavorare perché non abbiamo vinto nulla. La città è così bella da impazzire con questi ricami, ma se uno si lascia coinvolgere in questi pre-festeggiamenti poi può essere meno attento".

"Il contratto non mi interessa al momento" Nella parte finale della conferenza, Spalletti ha anche parlato del suo contratto: "Ho qualcosa davanti che è determinante per la città, non disperdo energie in nessun altro pensiero banale. Poi credo che la società abbia la possibilità di prolungare il contratto, per cui di cosa si parla? Il presidente ha l'opzione... ma a me non interessa niente del contratto!".