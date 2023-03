Luciano Spalletti perde Victor Osimhen per il big match di domenica sera contro il Milan. L'attaccante nigeriano, di rientro dagli impegni con la Nazionale, è fermo ai box a causa di un infortunio, come comunicato dal Napoli: "Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana". Questo è uno stop che lo esclude dalla sfida di domenica contro il Milan e presumibilmente anche da qualcuna di quelle successive con la Champions (sempre contro i rossoneri) che ormai è alle porte. Osimhen si è infortunato con la sua Nazionale (ha giocato 180 minuti nelle ultime due partite) riportando un affaticamento all'adduttore e, con esso, la necessità di essere sottoposto ad accertamenti. Nella giornata di ieri si era presentato a Castel Volturno solo per dei massaggi.